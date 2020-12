Elkerliek ziekenhuis Helmond in videoboodschap: ‘Situatie ernstig, overplaatsingen mogelijk’

Eerste wens uit wensenboom in Helmond is uitgekomen: steun voor zieke kinderen in Elkerliek

18 december HELMOND - Een van de wensen die in de wensboom op de Helmondse Markt was gehangen, kwam donderdag uit. Anna Bosker, junior stadskunstenaar in Helmond, wenste dat zieke kinderen in het Elkerliek de materialen hadden om te kunnen kleuren en tekenen.