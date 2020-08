Elkerliek Ziekenhuis Helmond: nu online dagboek voor IC-patiënten

Het idee voor een digitaal dagboek bestond al langer in het Elkerliek Ziekenhuis, weet intensivist Crétien Jacobs. Zijn collega’s en hij werden op het spoor gezet door een collega-intensivist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. „De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling door de strenge bezoekmaatregelen tijdens de Covid-19-periode”, aldus Jacobs.

Een opname op de intensive care is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Een patiënt kan zich achteraf vaak weinig van de opname herinneren. Jacobs: „Meer dan de helft van de IC-patiënten krijgt later te maken met langdurige lichamelijke, cognitieve of psychische klachten. Ook familieleden kunnen hier last van hebben. Een dagboek geeft inzicht in wat er is gebeurd. Dat kan helpen om de opname op de IC te verwerken.”

Levert veel voldoening op

Het online dagboek is eenvoudig in het gebruik en meerdere mensen kunnen eraan meeschrijven, op afstand, bijvoorbeeld vanuit huis. „Het is ook mogelijk om medewerkers van de IC toegang te geven tot het dagboek. Dan kunnen zij hun ervaringen eraan toevoegen”, zegt Jacobs. „Zo ontstaat een nog completer verhaal. Persoonlijk levert het mij veel voldoening op om dat te kunnen doen voor de patiënt en zijn naasten.”

Zorgverzekeraar CZ ondersteunt het project de komende twee jaar financieel. Jacobs: „Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee. Iedere patiënt heeft zijn eigen verhaal, waar we oog voor hebben. Dat is echt zo belangrijk. Met dit soort dingen kunnen we dat waarmaken.”