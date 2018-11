Elly Blanksma over Helmondse jeugdlintjes: ‘Dit is net All You Need is Love’

,,Jahaa, dit is dus net All You Need is Love”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Even later stapt ze een bijna geblindeerd busje uit en belt ze aan bij een woning in Brouwhuis. Klaar voor de eerste surprise van de avond. ,,Ik voel me dus net Robert ten Brink.” In de slipstream van Blanksma: een klein legertje lokale verslaggevers met draaiende camera’s. Als de deur opengaat, zijn Jolijn Thijssen (10) en Rens Onzenoort (9) met stomheid geslagen. ,,Wow, wat doen al die mensen hier?”