Elly en Jan verhuizen na bij mr. Frank Visser uitgevochten burenruzie in Residentie Brouwhorst

Het hoogoplopende conflict tussen buren in Residentie Brouwhorst werd via de tv uitgevochten bij mr. Frank Visser. De Tersteegs hebben pas net de sleutel gekregen van hun nieuwe woning in het centrum. ,,We zitten nu in alle rust op ons balkon”, schetst Jan. De twee, die uit zichzelf zijn vertrokken, willen vooral vooruit kijken. Ze zetten een streep onder het verleden vol spanningen.