Elvis blijft raken, ook in Muziekcafé Helmond

HELMOND - Zijn kuif, die heeft Freek Leijtens niet zo lang geleden afgeschoren. ,,Anders kon je in één oogopslag zien dat hij een Elvis-freak is'', grinnikt zijn kennis Mimi Klokgieters. Nu is zijn voorliefde voor de muziek van de King of Rock 'n Roll dus niet direct aan het uiterlijk van de Eindhovenaar af te zien, maar dat Presley na vele decennia nog altijd zijn ziel raakt is direct klip en klaar op de dansvloer van het Muziekcafé aan de Zuid Koninginnewal. De Helmondse rocktempel is op zaterdagavond het decor van de jaarlijkse Elvisdag, met optredens van verschillende imitatie-artiesten.

Als vanzelfsprekend is Leijtens daarbij. Samen met nog tientallen King-volgelingen in de uitpuilende kroeg. Een Elvisdag is een geslaagd recept, weet kroegeigenaar Marcel de Beer uit ervaring. ,,En het gros van de bezoekers is geen vaste klant.'' Een line-up met goede muzikanten helpt daarbij. Tot de blikvangers behoort Blues Presley, met daarin ex-Muziekcafé-eigenaar Patrick van de Pol.

Mark Elbers bijt rond half negen het spits af op de bühne. De begenadigde Nuenense zanger hoeft niet lang te zingen om Leijtens in vervoering te brengen. Wanneer Elbers 'Devil in Disguise' begint te zingen, glunderen Leijtens en Klokgieters beiden al snel. ,,Ja, dat is hem'', kraait eerstgenoemde van plezier. Het is een evergreen van Elvis Presley die het Eindhovense duo kennelijk maar blijft fascineren. De devotie voor The King ontstond bij de in 1966 geboren Leijten toen hij als twaalfjarig ventje voor het eerst Return to Sender hoorde. ,,In die tijd was iedereen helemaal wild van Kiss en Grease .Maar zelf werd ik als nooit tevoren geraakt door een nummer uit 1962. Het ritme, de boodschap in het lied. Het intrigeerde mij enorm.'' Dus kocht de puber het singletje en velen volgden. ,,Ik had amper geld, maar ik struinde als vijftienjarig ventje over tal van beurzen en rommelmarkten op maar muziek van mijn held op de kop te tikken.'' De collectie breidde zich geleidelijk uit tot zestig cd's en vijftig elpees.

Mythisch

Dat zijn idool in 1977 was heengegaan, kwam Leijtens kort na het voor het eerst horen van Return to sender al achter. ,,Maar dat doet niets af aan mijn verbondenheid met zijn muziek. Hij is vooral ook na zijn dood mythisch geworden voor velen.'' Leijtens is er heilig van overtuigd dat grootsheid de lotsbestemming van The King was. ,,Hij was voorbestemd om de pionier van Rock 'n Roll te zijn, zoals Michael Jackson dat was van rhythm and blues.'' De hoogtijdagen van Elvis als levend artiest heeft de Eindhovense adept echter goeddeels gemist, in tegenstelling tot de 69-jarige Klokgieters. ,,Ik ging als tiener in de jaren zestig stappen in Eindhovense gemeenschapshuizen. Elvis was dé artiest van die dagen.'' Er bloeide zowaar iets van een Rock 'n Roll-cultuur op in de Lichtstad. Klokgieters: ,,Dat kwam vooral door de Amerikaanse militairen die rond Eindhoven gestationeerd waren, Die brachten de sfeer er écht in.'' Klokgieters is meer een breed georiënteerd muziekliefhebster dan een pure Elvis-fan. ,,Maar 'Return to sender' is een geweldig nummer.''

Uitvaart

Voor Angelina Moerenhout uit Made is 'Can't help falling in love' een plaat met een bijzondere betekenis. ,,Mijn pa was een groot Elvis-fan. Toen ik muziek voor zijn uitvaart moest regelen en nog wat nummers tekort kwam, begon dat nummer te spelen zodra ik de computer aanzette. Alsof het zo moest zijn.'' Haar partner Ed Keller (de geluidstechnicus van de avond) heeft een andere favoriet. ,,Geen heel bekende: American Trilogy. Pure gospel: heerlijk.''

Willem Timmermans is dan weer vooral geraakt door de films van Elvis, hoewel de acteerkwaliteiten van The King nogal eens ter discussie stonden. ,,Vooral GI Blues (waarin Elvis als militair naar Duitsland gaat, red.) spreekt mij als ex-soldaat enorm aan.'' En zo blijft de gekuifde Amerikaanse legende na jáááren nog veel gevoelens opwekken.