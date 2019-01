Elvis leeft en hij was in Helmond: 'Geheim van dé vetkuif? Wax en veel haarlak'

Een rechtschapen Elvis-imitator staat in zijn leven dan ook heel wat uurtjes voor de spiegel om het kenmerkende kapsel voor een optreden zo strak mogelijk in model te krijgen. Zo ook leadzanger Guy Pisters (artiestennaam Guy Pierson) van het Blue Moon Trio, de openingsact tijdens een ram uitverkochte Elvisavond in het Muziekcafé. Van alle vetkuiven in de volgepakte Helmondse kroeg glinstert die van de Maastrichtse vocalist met inktzwarte manen zaterdagavond het felst. ,,Hoe lang ik voor de spiegel sta om dit haar in model te krijgen? In vijf tot tien minuten klaar ik die klus.’'