En alwéér is een bouwproject op Suytkade in Helmond van start gegaan

HELMOND - Het gaat lekker met nieuwbouwwijk Suytkade in Helmond. Deze week begon de bouw van nog eens 28 huizen. Er verrijzen ook zeker nog vier waterburchten en dit voorjaar is duidelijk of er een parkeergarage komt bij de Cacaofabriek.