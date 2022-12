Enexis had geen schuld aan faillissement Westvoort, stelt hof: miljoenenclaim Helmonds bedrijf van de baan

Someren treuzelt bij bouw van kleine woningen: Stichting Tinyhouse is het zat en stopt ermee

SOMEREN - Het duurt allemaal veel te lang, het kost te veel geld en nog steeds is er geen concreet zich op de bouw van kleine woningen in Someren. Daarom stopt een teleurgestelde Bas Vossen (29) met Stichting Tinyhouse Someren. En zelf is hij noodgedwongen voor even ingetrokken bij zijn ouders.

17:00