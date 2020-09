Enexis klopt ook aan bij Helmond voor lening om te kunnen vergroenen

Pers en publiek niet overal welkom bij raadsverga­de­rin­gen: is dat bezwaar­lijk?

2 september EINDHOVEN/HELMOND - De openbare raadsvergaderingen in de regio vinden weer fysiek plaats. Maar in lang niet alle gevallen mogen pers en publiek daarbij aanwezig zijn: zij moeten de vergadering online volgen. Is dat bezwaarlijk?