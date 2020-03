Engelsman zoekt nazaten van opa’s vrienden uit Helmond (en Eindhoven?)

video Huisarts in Helmond staat niet achter open brief aan minister: ‘Ja het is druk, maar niet het moment om strijd te voeren’

19:07 HELMOND - Zo’n 1400 huisartsen hebben de open brief aan minister Bruno Bruins ondertekend waarin staat dat ze de drukte rondom de corona-crisis niet meer aankunnen. Ze lopen risico zelf besmet te worden en hebben onvoldoende beschermingsmateriaal in huis. Merijn Godefrooij van Gezondheidscentrum Leonardus is het hier niet helemaal mee eens. ,,Natuurlijk is het druk, maar als de nood aan de man is regelen we het met elkaar.”