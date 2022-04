Er klinkt weer muziek in de Warande: na twee jaar stilte wordt de wekelijkse concertreeks hervat

HELMOND - Het zomerse zondagmiddaguitje voor velen is terug: de Caratconcerten in de Helmondse Warande. Het seizoen wordt op 1 mei geopend. ,,We voelen ons als koeien die weer de wei in mogen.”

Het is voor Henriëtte Verouden een opluchting als de eerste klanken straks weer klinken. ,,Dat er niet op 29 april ineens weer maatregelen worden aangekondigd", aldus de voorzitter. Zoals twee jaar geleden.

,,We hadden toen het programma voor het hele seizoen rond. Door de corona-lockdown konden we op 1 mei niet beginnen. ‘Dan doen we het vanaf 1 juli’, zeiden we nog. Dat ging ook niet.”

Jubileum

Zo viel de reeks van 2020 en vervolgens ook van 2021 in het water. ,,We hadden gelukkig in 2019 nog ons 25-jarig jubileum kunnen vieren. Het was daarna één keer in september wel mogelijk, maar voor één maand gaan we niet alles optuigen. Er komt best veel bij kijken.”

Voor een bestuur dat nog maar uit drie personen bestaat, is het toch al hard aanpoten, geeft Verouden aan. ,,We gaan ons daarom niet te veel op de hals halen.” Geen extra activiteiten, wel het vertrouwde concept: muzikale optredens van amateurgezelschappen op het Caratpaviljoen in het Warandepark.

Aanmelden voor optreden kan nog

Het programma is niet helemaal rond. In principe zijn er elke zondag drie optredens, maar er zitten nog gaten in. ,,Gezelschappen kunnen zich aanmelden.” De zang- en muziekgroepen die dit seizoen hun opwachting maken, komen uit de hele regio en Limburg. ,,Dat is mooi om te zien. We hebben een naam opgebouwd", aldus Verouden.

De seizoenopening op 1 mei wordt ‘een Helmonds feest’. Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia en harmonie Amicitia spelen dan. Met tussendoor optredens van de amusementsgroepen Tadaa! en de Keiegalmers.

Volledig scherm De Keiegalmers. © DCI Media