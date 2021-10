Er mag weer gelachen worden; eerste kletsavond sinds lang voelt als Pakjesavond

De ontlading bij het eerste grote kletstoernooi in het zuiden, De Goeie To(o)n in Helmond, is vrijdagavond voelbaar. De ruim 150 aanwezigen zitten klaar voor de eerste voorronde om te horen welk aanstormend talent zich gaat melden. Er hangt een spanning in de volle zaal van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia die je bij kinderen ziet op Pakjesavond.