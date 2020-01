Er ontbreekt nog ieder spoor van vermiste Flynn (24) uit Heerlen: ‘We hebben geen idee wat er is gebeurd’

De zoektocht naar de vermiste Flynn Posthumus uit Heerlen blijft voortduren. Het politie-onderzoek loopt nog, maar nieuwe ontwikkelingen waren er maandagmiddag niet te melden. ,,We houden met alle scenario's rekening”, zegt een woordvoerder van de Eenheid Limburg. ,,We hebben nog altijd geen idee wat er is gebeurd. Dit onderzoek vergt erg veel tijd.”

Flynn Posthumus bezocht op nieuwjaarsnacht café Appie's Bar aan de Noord Koninginnewal in Helmond. Hij was samen op pad met zijn kameraad Kevin van Veggel, bij wie hij zou blijven slapen. Hij kwam echter nooit aan bij de woning van zijn vriend in de Leonardusbuurt.

Posthumus had genoeg alcohol gedronken en verliet de kroeg om 4.22 uur in de ochtend. Tien minuten later vertrok Van Veggel uit Appie's Bar. ,,Ik wilde hem nog inhalen en heb hem gebeld, maar zijn telefoon was toen al leeg.”

Als vermist geregistreerd

Het afgelopen weekend werden er onder meer speurhonden ingezet. Ook is er met sonar-apparatuur gezocht in delen van het kanaal in Helmond en werden er nieuwe camerabeelden bekeken. Concrete aanwijzingen bleven echter uit. De Heerlenaar staat nu formeel als vermist geregistreerd op de website van de politie.

Vrienden en familie van Flynn zijn zelf ook in actie gekomen. Ze deelden de voorbije dagen onder meer flyers uit en hingen zo'n zestig posters op in en rond de binnenstad. Op sociale media blijven ze aandacht vragen voor de vermissing. Nationale en regionale media besteden inmiddels aandacht aan de kwestie.

Camerabeelden

Afgelopen vrijdag liet de politie in Helmond weten dat er geen sprake was van een ‘urgente vermissing’. Die beoordeling werd gemaakt op basis van verschillende variabelen. Onderdelen van die optelsom zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de vermiste, gesprekken met bekenden en recente telefoongegevens.