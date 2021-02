Ernstig ongeval in Helmond: auto botst tegen boom

Computer­pro­gram­ma Sim City 'op z'n Brainports’ moet complexe stadsplan­ning tastbaar maken

17 februari EINDHOVEN - Hoe kun je de bouw van grote aantallen woningen voor 15.000 bewoners in Eindhoven combineren met genoeg groen, minder autoverkeer, maatregelen tegen klimaatverandering en de energietransitie? Stop het in de computer, net als in de game Sim City! Digitaal kun je dan oplossingen en toekomstscenario’s uitproberen. Dat is het idee achter het Digital City Program in de gemeenten Eindhoven en Helmond.