Ervaren Helmondse winkeldief (60) moet zich vanuit de cel laten begeleiden na palingdiefstal

Raad van State: Parking Lock & Fly bij Eindhoven Airport is commerci­eel en kreeg terecht een dwangsom

DEN HAAG/EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft Lock & Fly aan de Luchthavenweg in Eindhoven terecht een dwangsom opgelegd van 10.000 euro per week voor het verhuren van parkeerplaatsen in strijd met het bestemmingsplan. Dit vindt de Raad van State. De dwangsom kan oplopen tot 120.000 euro.

19 januari