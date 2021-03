Erwin Nyhoff speelt ‘Radar Love’ in Speelhuis

Steeds minder Brabantse ouderen sterven door corona, maar: ‘De zorgen zijn nog niet weg’

6 maart EINDHOVEN - Het einde van de beproeving die corona heet is in zicht voor Brabantse ouderen. Met name in verpleeghuizen raken steeds minder bewoners besmet en maakt het virus veel minder dodelijke slachtoffers. ,,Een enorme ontlasting en opluchting. Maar de zorgen zijn nog niet weg.”