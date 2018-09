EU-commissaris is benieuwd hoe Helmond omgaat met slimme mobiliteit

Lezing over Brexit door correspon­dent uit Helmond

15:09 HELMOND - Het zijn rumoerige tijden in het Verenigd Koninkrijk sinds de Britten besloten de Europese Unie te verlaten. Daar weet Mathijs Schiffers alles van. De geboren Helmonder, die sinds 2012 correspondent is in Londen voor het Financieele Dagblad, schreef het boek Brexitland over de uittreding.