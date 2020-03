Eucharistievieringen Lambertusparochie Helmond te zien op YouTube en televisie

Inzame­lings­ac­tie voor Elkerliek Ziekenhuis én de horeca in Helmond

12:23 HELMOND - Om het personeel van het Elkerliek Ziekenhuis én de horeca in Helmond een hart onder de riem te steken, is de inzamelingsactie ‘Voor de toppers van het Elkerliek’ in het leven geroepen.