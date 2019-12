Europese erkenning voor Helmondse kraanbaan

HELMOND - De kraanbaan bij de Cacaofabriek in Helmond is nog een van de laatste tastbare herinneringen aan de tijd dat schepen aan de Zuid-Willemsvaart werden geladen en gelost met mechanische overslagmiddelen. De Thole-kraan heeft daarom het Europese Industriana-label voor industrieel erfgoed gekregen.

Wethouder Antoinette Maas mocht maandagmiddag het bijbehorende bordje met de QR-code onthullen. Wie de code met zijn telefoon scant krijgt allerlei wetenswaardigheden over de kraanbaan voorgeschoteld.

Jan van Bussel heeft geen QR-code nodig voor achtergrondinformatie. ,,Hij is speciaal voor Helmond gemaakt. Hij is zestig meter lang, heeft drie standen en kan heen en weer en draaien. Dat rood en grijs zijn de kleuren van de facturen van ons bedrijf”, vertelt hij. Van Bussel is de zoon van degene die de kraanbaan 90 jaar geleden liet maken. Samen met Marian Jurgens-Thole was hij maandag bij de onthulling van het erfgoedlabel. Jurgens is de dochter van de eigenaar van het bedrijf Thole in Enschede dat de kraan in 1928 leverde aan Van Bussel Bouwmaterialen.

De schepen die begin vorige eeuw op weg waren van Maastricht naar Rotterdam, bevoorraadden ook Helmondse bedrijven. Aan de Zuid-Willemsvaart werden met mechanische overslagmiddelen de goederen gelost en geladen. ,,Stenen en grind werden hier van de boot gehaald. Met kar en paard werden ze naar klanten gebracht. Mijn vader moest ieder jaar vijf gulden betalen voor het gebruik van de weg waar de kraan op stond”, aldus Van Bussel.

In Europa zijn nu bijna 100 gebouwen en installaties met het Industriana-label. De Helmondse kraanbaan, die sinds 2002 gemeentelijk monument en sinds 2009 eigendom van de gemeente is, is het derde object in Nederland dat is ‘onderscheiden’ met het Europees label voor industrieel erfgoed.