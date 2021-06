Eva Brink geeft yogalessen en tankt spiritueel bij in achtertuin van ouders

Dat is nog steeds haar droom. ,,In de jaren dat ik daar woonde heb ik van alles gedaan. Eigenlijk zou ik, samen met de Spaanse familie waar ik voor werkte, een hotel gaan openen waar ook yoga mogelijk is. Maar door corona kon dit niet doorgaan. Na twee maanden stilzitten besloot ik om naar Nederland te komen. Mijn zus Anne zat in dezelfde situatie. Zij zat op dat moment in India en had een vergelijkbare droom: ergens een fijne plek creëren met gelijkgestemden. Zo zijn we op het idee gekomen om samen iets te beginnen, terug in Nederland.’’