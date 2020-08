Evacuatie vissen dankzij woekerend plantje

HELMOND - Vissen kregen het lastig in de Schootense Loop omdat er steeds minder water in stond. Dat komt omdat de toevoer vanaf het Eindhovens Kanaal noodgedwongen dicht is om verspreiding van de watercrassula te voorkomen. Een reddingsactie van waterschap, IVN en enkele vissers woensdagochtend voorkwam dat de vissen op het droge kwamen.