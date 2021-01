Even geen vrachtverkeer op de Vossenbeemd in Helmond, maar een kudde schapen

Als emotiezan­ge­res wil Shirley May harten raken

3 januari NEERKANT/DEN BOSCH - Ze wil met haar stem mensen in het hart raken. Aansluiten bij het gevoel waar toehoorders naar verlangen, of het nu blij is op een bruiloft of verdrietig op een uitvaart. Bijzonder voor een bedrijfskundige. Shirley Vollenberg (24) doet dat dan ook sinds een half jaar naast haar werk, als Shirley May, emotiezangeres.