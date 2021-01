Even lekker bewegen na al dat thuisonderwijs

Dat de behoefte groot is, blijkt wel aan het aantal meldingen. ,,Dat zijn er voor deze week meer dan tweehonderd", zegt Anke Collart, coördinator planning en zorg. ,,We hebben extra groepen gemaakt omdat de vraag zo groot is.”

Ook dinsdag- en donderdagmiddag kunnen basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 8 nog meedoen aan de beweeglessen, telkens op een andere locatie. Als het aanslaat, gaat Jibb+ er ook volgende week mee door. Of ook kinderen uit groep 1 en 2 aanbod komen, is nog wel de vraag. ,,Kinderen uit groep 3 kunnen, als het bij hun in de wijk is, wel zelfstandig naar de les komen. Maar bij groep 1 en 2 verwachten we dat veel ouders meekomen voor begeleiding, terwijl we het aantal volwassenen juist willen beperken.”