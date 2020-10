In zijn kleine praktijkruimte staat een massagetafel, branden kaarsen en het ruikt er naar wierook. Niets wijst op de Inca's, waar Paul de Boer zijn wijsheden toch van geleerd heeft. ,,Ik ben nog maar kort bezig", legt hij uit. Nee, een echte sjamaan is en voelt hij zich nog niet. ,,Ik ben nog altijd in de leer. Noem mij een sjamanistisch healer.” Sinds enkele maanden houdt hij praktijk in De Cajuit in zijn woonplaats Helmond.



Eigenlijk vindt Paul zichzelf een jongen als iedereen. Al heeft hij veel meegemaakt. ,,Een moeilijke jeugd, veel opgekropte boosheid", vat hij het samen. ,,Ik wilde grenzeloos leven, was zoekende, maar wist niet wat ik zocht.”



Als tiener kwam hij in aanraking met drugs. ,,Achteraf was mijn verslaving een soort zelfmedicatie om de pijn niet te voelen. Drugs geven ups en downs. Die laatste konden bij mij heel heftig zijn. Jarenlang voelde ik me moe en was ik boos, al wist ik niet waarom."