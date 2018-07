Ex-wethouder kan in Helmond niet meer 'stiekem' overstappen naar voetbalclub

Helmondse agent maakte moord mee op Sint-Maar­ten na orkaan: 'Zijn keel was doorgesne­den'

20:59 HELMOND - Een groep van ongeveer veertig Nederlandse agenten werd vorig jaar op Sint-Maarten ingezet na het spoor van vernieling die orkaan Irma op het eiland achterliet. Glenn Kerkhofs, werkzaam bij het Helmondse politiekorps, was één van hen. De agent vertelt in een reportage uitgebreid over de verschrikkingen die hij op het Caribische eiland aantrof. ,,Het was verdrietig om te zien."