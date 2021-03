Exotisch snoep van Toby uit Helmond gaat als warme broodjes over de toonbank

HELMOND - Vier dagen in de week werkt hij bij een visboer, maar dat wilde Toby Meulendijks niet voor altijd blijven doen. Wat hij wél wilde was iets voor zichzelf beginnen. Nu heeft hij een online bedrijfje in Amerikaans, Japans en Russisch eten en drinken.

Quote Werken bij de visboer is niet het doel wat ik voor ogen had in mijn leven. Daarom wilde ik iets voor mezelf beginnen. Toby Meulendijks

Het was dan ook tijdens een werkdag bij de visboer dat de 21-jarige op het idee kwam: ,,Ik studeer verkoopspecialist op het ROC ter Aa. Vier dagen in de week werk ik bij de visboer in Mierlo-Hout. Dat is niet het doel wat ik voor ogen had in mijn leven. Maar met zo’n diploma zal ik later niet veel verder komen. Daarom wilde ik iets voor mezelf beginnen. Ik had al een aantal ideetjes, maar dat is allemaal niks geworden. Tot ik tijdens het werk op dit idee kwam. Toen ben ik dat gaan specialiseren.’’

Amerikaans, Russisch en Japans

En zo werd SugarzNL, het bedrijf van de Helmonder, geboren. Hij verkoopt vooral Amerikaanse producten, maar ook Russische en Japanse: ,,Denk aan snoep, chips en dranken in allerlei verschillende smaken. Zo heb ik wat meer standaard smaken, maar ook extreem zoete, zure en pittige dingen. Deze zijn moeilijk aan te komen in Nederland. Daarom probeer ik mijn assortiment ook steeds breder te maken. Nu is mijn assortiment al verdubbeld, maar ik wil er nog veel meer andere dingen bij als het goed blijft lopen. Je kan via social media je bestelling achterlaten. Dan kom ik het bij je thuis bezorgen.’’

Voor nu is Meulendijks erg blij met de gang van zaken in zijn bedrijf: ,,Het bevalt goed en loopt beter dan ik had verwacht. Ik zit in ieder geval zeker niet stil. Vooral in de avonden heb ik het druk. Dat vind ik fijn. Zo kan ik mijn onderneming goed combineren met mijn werk bij de visboer. Daarnaast vind ik het heel interessant om uit te breiden en daardoor nieuwe producten en klanten te leren kennen. Iets wat me tegenvalt ben ik tot dusver gelukkig nog niet tegengekomen.”

Thuisbezorgen

Tegenwoordig zijn er genoeg plekken waar je snoep kan kopen, maar hij weet zich zeker te onderscheiden: ,,Als je zulk bijzonder snoep bij de Jamin koopt, dan betaal je de hoofdprijs. Bij mij koop je het voor een stuk minder. En ik kom het bij een bestelling van vijftien euro of meer ook nog eens bij je thuis bezorgen. Je snoep, chips of drankje kan dus als je wil binnen twintig minuten bij jou zijn. Dat heb je bij zo’n andere winkels niet. Ik denk dat ik me daarin wel onderscheid van de grotere jongens.’’

Quote Sommige producten krijg ik niet aange­sleept. De brownie M&M’s en Cheetoh’s bijvoor­beeld. Die zijn gewoon binnen anderhalve dag uitver­kocht. Toby Meulendijks

Aangezien de jonge ondernemer alleen werkt, staan er taken genoeg op zijn lijstje: ,,Ik bepaal de prijzen, zoek naar verschillende leveranciers, houd de social media bij, bezorg de bestellingen en doe onderzoek naar nieuwe producten. En ik wil ook alles een keer geproefd hebben. Ik moet natuurlijk wel weten wat ik verkoop. Met het op voorraad houden van mijn producten ben ik trouwens ook erg druk. Sommige producten krijg ik niet aangesleept. De brownie M&M’s en Cheetoh’s bijvoorbeeld. Die zijn gewoon binnen anderhalve dag uitverkocht.’’

Pakketten voor babyshowers

Binnenkort mag Meulendijks nóg een taak aan zijn lijstje toevoegen: ,,Ik ben nu bezig met het opstarten van een nieuw concept. Ik ga namelijk pakketten voor speciale gelegenheden maken. Denk aan babyshowers, verjaardagen of Valentijn.’’

Of hij zich voor altijd bezig wil houden met de buitenlandse snoep, chips en dranken weet hij nog niet zeker: ,,Het lijkt me superleuk, maar voor nu is het iets voor erbij. Het lijkt me sowieso leuk om iets voor mezelf te doen. Als het er echt in zit en ik er genoeg mee verdien wil ik het zeker blijven doen. Als ik wat groter word wil ik daarnaar gaan kijken. Dan vervang ik de kast op mijn kamer misschien wel door een écht, eigen magazijn.’’