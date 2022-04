Expert haalt na vijf jaar zijn gelijk: ‘Bouwen in de weilanden is keihard nodig’

Duimen­draai­en bij teststraat maar in prikhal is het onvermin­derd druk; ‘Geen herhaal­prik? Corona is nog niet weg!’

EINDHOVEN - Het verschil kan niet groter zijn: op de teststraat in Eindhoven is het doodstil, terwijl het op de vaccinatielocatie van de GGD in het Beursgebouw ouderwets druk is.

