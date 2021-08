Experts die de kwaliteit van bouwplannen in Helmond beoordelen stappen boos en gefrustreerd op

Ondanks alle problemen houdt sociaal werkbe­drijf Senzer in Helmond tien miljoen euro over in moeilijk coronajaar 2020

29 juli HELMOND - Ondanks alle geldzorgen houdt Senzer juist in coronajaar 2020 geld over. Het regionale werkbedrijf sluit dat jaar af met ruim 10 miljoen euro in de plus. Het is geen reden om slingers op te hangen.