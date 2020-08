Experts over stadsverwarming Helmond: ‘Biomassa is wél geschikt’

Boessen proeft vertrouwen bij Helmond Sport richting competitie­start: ‘Gaan meer winnen dan vorig seizoen’

28 augustus Zijn eerste seizoen als coach bij Helmond Sport was er qua resultaten een om snel te vergeten voor Wil Boessen; zijn ploeg stond laatste toen de competitie door het coronavirus werd beëindigd. Hij is ervan overtuigd dat er betere tijden aanbreken, ook omdat de club ondanks de beperkte middelen een sterkere selectie heeft samengesteld. ,,We hebben nu meer creativiteit en scorend vermogen.”