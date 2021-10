Explosie bij Appie's Premium bar in centrum Helmond: deuren weggeblazen en plafond verwoest

De explosie vond rond 01.40 uur plaats. De bar, die gevestigd is in een hoekpand midden in het centrum van Helmond, is volgens de politie ernstig beschadigd geraakt. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het gaat om een aanslag of iets dergelijks, maar een gat in een van de ruiten suggereert dat er iets naar binnen is gegooid. ,,Het is nog totaal onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat er aan de hand is”, aldus een woordvoerster.