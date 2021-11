Expo in Helmond over Molukkers geopend: verdriet en trots gaan hand in hand

Dat de Molukse gemeenschap in Helmond groot én hecht is, blijkt deze zaterdag opnieuw. De vierde generatie danst een traditionele dans, terwijl opa's en oma's de verrichtingen van hun kleinkinderen staan te filmen. Dát Helmond als een van de eerste gemeentes de overzichtstentoonstelling heeft weten te strikken, is ook geen toeval. De stad telt zo'n zevenhonderd Molukkers, van wie de eerste generatie in 1964 kwam te wonen in en rond de Tjerk Hiddestraat in Helmond-Oost.