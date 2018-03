Expo’s Cacaofabriek in Helmond meer zichtbaar maken

VIDEO Lichtjesparade door Mierlo-Hout

18 maart HELMOND - De vraag stellen was hem beantwoorden, zo bleek achteraf. 'Wie wint-er' was zaterdagavond het thema van CW De Goudblinkers bij de negende editie van de lichtjesoptocht in Mierlo-Hout. En winnen was wat ze deden. De grote wagen kreeg 1475 punten van de jury. De groep sleepte vorige week bij de Heilight Parade in Deurne ook al de publieksprijs in de wacht.