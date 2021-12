Exposeren voor duizenden mensen in supermarkt. ‘Iedereen kan mijn foto hier zien’

HELMOND - De entree van de Jumbo supermarkt in 't Haagje is de komende tijd omgetoverd tot expositieruimte. Winkelend publiek kan hier de foto’s bewonderen die leerlingen van Kindcentrum De Westwijzer hebben gemaakt.

,,Veel plezier met het bekijken van de foto’s. Wij zijn er in ieder geval heel trots op”, zegt Jahzara Rollins (11) aan het einde van haar toespraak. Zij mocht de expositie gisteren officieel openen. Alle foto’s zijn gemaakt rondom de thema’s ‘vreedzaam’ en ‘gezellig samenzijn’. Vanuit huis namen leerlingen spullen mee die voor hen bij de feestdagen passen om deze in de foto te verwerken.

Op straat

Het project is afkomstig van De Verlengde Schooldag, een initiatief waarbij leerlingen buiten schooltijd om kennismaken met ‘extra’ dingen zoals kunst, cultuur en sport. De afgelopen weken volgden dertien leerlingen van De Westwijzer de cursus fotografie, verzorgd door voormalig stadskunstenaar Tahné Kleijn. ,,Daarbij mochten ze uiteindelijk aan de slag met een echte camera. Het resultaat daarvan hangt nu hier in de Jumbo”, vertelt projectcoördinator Myrna Welten.

De dertien leerlingen verdringen zich rond de foto’s. De een maakt even snel een foto van de expositie om thuis te laten zien, terwijl de ander te druk is met het bestuderen van zijn eigen plaatje. ,,Vaak zijn deze kids buiten schooltijd op straat te vinden. Via De Verlengde Schooldag krijgen ze ineens een ander doel”, zegt Welten.

PlayStation

Rinor Hoxhaj (11) wist al snel wat hij op de foto wilde zetten. Naast de gebruikelijke kerstversiering als kerstballen en een kerstster, moesten er ook twee PlayStation spellen bij. ,,Je ziet ze niet zo goed op de foto, maar die heb ik voor kerst gekregen”, zegt hij trots. Hij komt wel eens bij de Jumbo, dus dat maakt het extra leuk dat zijn foto daar nu hangt. ,,Het is speciaal dat mijn foto hier hangt zodat duizenden mensen hem kunnen zien.”

De foto’s zijn dubbelzijdig geprint, dus aan de buitenkant zijn ook wat plaatjes te bewonderen, hoewel de weerspiegeling van het glas dat lastig maakt. George Ibrahim (12) is het er niet mee eens dat zijn foto van buitenaf te zien is. De gesprekken om deze te verhangen zijn gestart. ,,Kunnen we ze niet elke week wisselen?”, vraagt hij. Alle dingen in zijn foto hebben voor hem te maken met kerst. ,,De dingen die je ziet, hangen bij ons altijd in de kerstboom of in de kerststal.”

Quote Iedereen kan hem zien en ik hem ‘m toch maar mooi zelf gemaakt Milana Hertogs (10)

Hoofddoek

Ook de foto van Milana Hertogs (10) is van buitenaf te bewonderen. ,,We hebben met kerst altijd kersthuisjes met poppetjes op de kast staan. Daar heb ik het koor van mee naar school genomen om op de foto te zetten.” Ze vindt het niet zo erg dat haar foto naar buiten gericht hangt. ,,Iedereen kan hem zien en ik heb ‘m toch maar mooi zelf gemaakt.”

Eén van de foto’s is anders dan de rest. Een slinger met de letters ‘islam’, een boek over het geloof en een tekening van een vrouw met een hoofddoek sieren het tafereel. Een van de fotografes van deze foto is de elfjarige Aya Ezzerfani.

Geen kerst

Ze heeft bewust gekozen voor deze objecten. ,,Die hebben met mijn geloof te maken. We vieren geen kerst, maar we eten wel altijd samen. Daarom heb ik ook een bord en bestek op de foto gezet.” Ze wijst naar de foto. Aya is blij dat haar foto er hangt. ,,Ik vind het leuk als iemand met mijn geloof de foto zou zien en het zou herkennen en ik ben er trots op dat hij zo mooi is geworden.”