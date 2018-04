Expositie in wijkhuis De Fonkel in Helmond

Helmond genomineerd voor Silver Economy Award

12:09 HELMOND - Een Helmonds project waarbij mantelzorgers van afstand een oogje in het zeil kunnen houden bij naasten met dementie, is genomineerd voor de Silver Economy Award. Dat is een Europese prijs. Op 3 mei wordt bekend of het Helmondse project wint. Het heeft concurrentie van twee Deense projecten.