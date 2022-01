Expositie World Press Photo in Helmond gaat ondanks lockdown tóch door in Het Speelhuis

Video Onderne­mers uit protest tegen winkelslui­ting letterlijk in hun hemd: ‘Dat we het met zijn allen doen geeft een warm gevoel’

ASTEN/EINDHOVEN - De temperatuur ligt rond het vriespunt als zo'n zestig ondernemers bij het gemeentehuis in Asten letterlijk in hun hemd staan. De actie uit de Peel krijgt veel navolging door heel Nederland. Online, maar ook fysiek zoals in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven.

11 januari