Extra brug in autoluw centrum Helmond maakt nieuwe woningen bij kanaal en Elzas-garage bereikbaar

Helmond Sport en fans balen van nieuwe maatrege­len: ‘In de MediaMarkt meer chaos dan in stadions’

28 september Dat er voorlopig geen publiek meer welkom is bij voetbalwedstrijden is ook voor Helmond Sport een hard gelag. ,,We zijn er niet blij mee, dat mag duidelijk zijn. Maar we zullen uiteraard alle regels stipt navolgen”, zegt Philippe van Esch, interim-directeur van Helmond Sport, in een eerste reactie.