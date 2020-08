‘Extra controles bij Van Rooi Meat vanwege werknemers die doorwerken met coronaklachten’

EINDHOVEN - De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat extra, onaangekondigde coronacontroles uitvoeren bij slachterij Van Rooi Meat in Helmond. Dat laat de Eindhovense burgemeester John Jorritsma weten in reactie op onderzoek van de NOS . Daarin stellen werknemers van het bedrijf dat ze klachten hadden die op corona konden wijzen, maar onder druk toch hebben doorgewerkt.

De slachterij van Van Rooi ging eind mei tijdelijk dicht vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder het personeel. Bij een steekproef bleek ongeveer één op de zes werknemers positief te testen op het virus. Die coronagolf bij Van Rooi stond en staat niet op zichzelf. Ook bij Vion in Boxtel en bij slachterijen in het buitenland bleek het aantal besmettingen groot, zelfs toen het in juni verder betrekkelijk rustig leek aan het coronafront. Als mogelijke oorzaak worden het binnenklimaat, de temperatuur en de luchtcirculatie genoemd. Maar ook de kwetsbare positie van werknemers, veelal arbeidsmigranten uit landen als Roemenië, Bulgarije en Polen. Zij wonen vaak met meerdere mensen in een huis, worden met busjes naar het werk vervoerd en ook in de slachthuizen is het in de praktijk lastig om anderhalve meter afstand te bewaren.

Arbeidsmigranten verzwijgen klachten

Wat daarbij ook niet helpt is dat deze arbeidsmigranten vaak sterk afhankelijk zijn van het uitzendbureau waarbij ze in dienst zijn. Wie zijn werk kwijtraakt, verliest in veel gevallen ook meteen zijn woning en zorgverzekering. Voor diverse arbeidsmigranten die de NOS anoniem heeft gesproken is dat reden om coronaklachten niet te melden. Zij kruisen ‘nee’ aan op de gevraagde gezondheidsverklaringen, ook als ze bijvoorbeeld verkouden zijn. Daarnaast zouden werknemers zelfs onder druk zijn gezet door een leidinggevende om symptomen te verzwijgen. Directeur Marc van Rooi ontkent die praktijk, en geeft aan dat 50 medewerkers die hun klachten hebben gemeld gewoon zijn doorbetaald, en daarna weer aan het werk zijn gegaan.

Extra controles?

Een woordvoerder van Jorritsma wilde gisteren niet bevestigen dat er inderdaad extra controles komen. Wel geeft hij aan dat de betrokken instanties maandagochtend overleg hebben over de kwestie. ,,Daarna komen we naar buiten. Tot dat moment doen we geen mededelingen.” Opvallend is wel dat de GGD op dit moment geen beeld zegt te hebben van de situatie bij Van Rooi Meat. ‘Het monitoren van nieuwe ziektegevallen/besmettingen is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf’, zo reageerde de gezondheidsdienst enkele weken terug al op vragen hierover. ‘Vanuit de (regionale) testresultaten doet de GGD bron- en contactonderzoek. Sinds 15 juni hebben wij geen positieve patiënten meer die een relatie hebben in en met het bedrijf.’

Als medewerkers van Van Rooi zich echter bij klachten niet melden, worden er logischerwijs ook geen positieve testresultaten bekend. Maar zijn Veiligheidsregio en GGD dan niet op zijn minst een beetje naïef? Het kabinet heeft immers onlangs nog een stevig rapport laten opstellen door oud-SP-leider Emile Roemer. Die concludeerde daarin dat arbeidsmigranten in een zeer kwetsbare positie verkeren ten opzichte van de uitzendbureaus waarbij ze in dienst zijn. En daarom misstanden - en nu ook coronaklachten - vaak niet durven te melden. Ook op die vraag wil Jorritsma pas na het overleg van maandag ingaan.