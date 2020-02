Extra geld voor Annawijk in Helmond om verpaupering tegen te gaan

Verwaarloosde voortuinen, een onveilig binnenplein en drugsoverlast. Bewoners van de Annawijk zijn al langere tijd ontevreden over het leefklimaat in hun eigen wijk. De gemeente Helmond lijkt nu ook de noodzaak in te zien om extra op te treden in de buurt, die tegen de Engelseweg is aangeplakt. Naast de al eerder gereserveerde 650.000 euro wil het Helmondse college nu nog eens vijf ton uittrekken om de buurt toekomstbestendig te maken. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met dat voornemen.