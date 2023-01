Extra halteplaatsen voor Taxbus in Helmond

met video Met carnaval je bier uit een beker met statiegeld: Eindhoven en Helmond zijn nog niet zo ver

EINDHOVEN/HELMOND - Tilburg zet de stap, maar in Eindhoven en Helmond zijn ze nog niet zo ver dat met carnaval alleen nog drank wordt geschonken in harde bekers met statiegeld. Er wordt wel over gesproken. Dat moet ook wel, want vanaf volgend jaar mag er geen wegwerpplastic meer gebruikt worden.

9 januari