Extra ruimte voor terrassen op Helmondse Markt; marktkramen vanaf 6 juni naar andere plek

Er worden geen (fiets)paden afgesloten, winkels moeten kunnen worden bevoorraad en hulpdiensten moeten er door kunnen. Maar als de buurman het goed vindt en doorgangen niet worden geblokkeerd, mag de kroegbaas zijn terrastafels ook daar plaatsen. Veel ondernemers op de Helmondse Markt en in de wijken kunnen daarmee goed uit de voeten. Maar in het uitgaansgebied aan het kanaal is niet zomaar extra terrasruimte te maken. Sommige cafés en restaurants bij het Havenplein kunnen minder gasten een terrasstoel bieden.

Uitzondering is het stukje Steenweg tussen de Kanaaldijk en de Kromme Steenweg. Eerder deze week werd al bekend dat dat vanaf maandag 1 juni wordt afgesloten voor auto’s. De ondernemers krijgen meer ruimte voor hun terras, maar er moet altijd een strook open blijven voor fietsers en hulpdiensten.

Markt uur langer open

Op de kop van de Markt komt meer ruimte voor terrassen. Een aantal marktkooplui zal daarom vanaf zaterdag 6 juni een andere plaats krijgen. Nu de kiosk weg is, kunnen daar bijvoorbeeld ook kramen staan. Vanaf 6 juni is de markt een uur langer open, tot 15.00 uur. De nieuwe indeling en tijden gelden in principe tot 1 november.

De kroegbazen en restauranthouders die meer ruimte willen voor hun terrassen moeten daarvoor overigens wel toestemming vragen aan de gemeente. Alle verzoeken die zaterdag 30 mei voor het middaguur binnen zijn, worden snel beoordeeld. ,,Zodat ze maandag om 12.00 uur open kunnen”, aldus wethouder Erik de Vries.

Veel belangen

Het verbaast De Vries enigszins dat er kritiek is geuit vanuit de horeca omdat die vindt dat de gemeente pas laat duidelijkheid heeft gegeven. ,,Toen Rutte bekendmaakte dat de horeca 1 juni open gaat zijn we er meteen mee aan de slag gegaan. Zeker met de centrumondernemers is vaak overlegd omdat daar veel belangen zijn. Winkels, markt en horeca moeten veilig naast elkaar kunnen werken. De kaders zijn deze week definitief vastgesteld, maar we zijn steeds in gesprek geweest.”

De voorwaarden kunnen gaandeweg aangepast worden, aldus De Vries. ,,We zullen zien hoe het gaat.” Hij benadrukt dat het van de horecabezoekers zelf afhankelijk is of er de komende tijd veranderingen nodig zijn. ,,Iedereen moet zich gewoon aan de afstandsregels houden en thuis blijven als-ie klachten heeft.” Het is aan de ondernemers om toezicht te houden.

De gemeente zet voorlopig zes gastheren- en vrouwen in die horecabezoekers in het Helmondse centrum begroeten, de regels kunnen uitleggen en verwijzen naar een andere plek als het ergens te druk wordt.

Dit jaar geen terrasbelasting