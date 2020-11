Extra week kerstvakantie te zware maatregel, vinden schoolbesturen in de regio

„Bij ons is er geen zorg. Je zou het bijna afkloppen”, zegt directeur-bestuurder Arn Bressers van het Commanderij College in Gemert en Beek en Donk. Sinds de zomervakantie zijn er - voor zover bij de school bekend, zegt hij er nadrukkelijk bij - in totaal zo'n 30 coronabesmettingen geweest op 2500 leerlingen. „Op dit moment is het verzuim lager dan in andere jaren rond deze tijd.”