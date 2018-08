Failliet Oranje Zwart Helmond zit vol vragen

HELMOND - De failliet verklaarde voetbalvereniging Oranje Zwart Helmond zit met tal van vragen. Waar kwam die onbekende vordering ineens vandaan? Heeft het zin om in beroep te gaan? Kunnen de teams komend weekend spelen? Het is allemaal nog onduidelijk.

Het faillissement van Oranje Zwart werd dinsdagmiddag uitgesproken door de Rechtbank Oost-Brabant. De club heeft kennelijk bij meerdere partijen niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan. Zo’n geval van ‘pluriformiteit’ is een grond voor faillissement, bevestigt de advocaat van Oranje Zwart, mr. Jan-Willem de Rijk. Verder moet hij de uitspraak nog bestuderen.

Dat Oranje Zwart een schuld heeft bij de gemeente Helmond was bekend. Dinsdag dook tijdens de zitting bij de rechtbank ook ineens een vordering op van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), van ruim 280 euro. Die lijkt Oranje Zwart dus te hebben genekt. De vordering lijkt afkomstig van Waterschap Aa en Maas, want de gemeente Helmond is niet aangesloten bij de BSOB.

Verrassing

Volgens bestuurslid Mario Podda van Oranje Zwart kwam de vordering van de BSOB als een verrassing. „Het zegt mij niks. En waar gaat het over? Die 285 euro had ik meteen zelf kunnen betalen.” Het bestuur van Oranje Zwart voert donderdag overleg met de curator. „Er is nog hoop”, stelt Podda. Of zijn club dus in hoger beroep gaat? „Dat kunnen we nog niet zeggen, we moeten eerst de stukken bestuderen. Maar in principe gooien wij het bijltje er niet zomaar bij neer.”

Wat de sportieve consequenties gaan zijn, is ook nog niet helder. Het nieuwe amateurvoetbalseizoen begint komend weekeinde met bekerduels. Het eerste elftal van Oranje Zwart speelt in principe zondag uit tegen Bruheze, het tweede elftal uit tegen RKPVV. Podda: „We hebben vanmorgen (woensdag, red.) even contact gehad met de KNVB. Die zal er iets mee moeten. Maar het is natuurlijk snel zondag.”