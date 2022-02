Faiz uit Helmond heeft een voetbalschool én een nieuwe viswinkel: ‘Ik hou niet van stil zitten’

HELMOND - Hij had al een voetbalschool, nu is hij ook de eigenaar van een viswinkel. Faiz Essakkati (36) verdeelt zijn tijd over het trainen van jonge talenten en het verkopen van lekkerbekjes. ,,Je moet een beetje bezig blijven in het leven.”

Voor de tweede keer op rij lijkt de afspraak met Faiz Essakkati niet door te gaan. De eerste keer was er miscommunicatie ontstaan over het moment van ontmoeting, gistermiddag moest hij onverwachts op de kinderen passen. De dertiger is vader, voetbalschoolhouder en visverkoper ineen. En dus kan er agendatechnisch nog weleens iets misgaan. Even later arriveert hij alsnog per bestelbus. ,,Hebben ze je al iets te eten aangeboden? Wil je kibbeling?”

Quote Mensen lopen de deur plat. Verse vis, lekkerbek­jes, hele schalen vol Faiz Essakkati

Sinds de opening van zijn zaak ‘De Helmondse Vis Specialist’, in de Heistraat, heeft Essakatti het nog wat drukker gekregen. Onder de vlag van zijn Helmondse Voetbalschool traint hij driehonderd talentjes per week, bovendien is hij scout en techniektrainer bij PSV.

De afgelopen week reed hij dus ook nog op en neer naar Urk, om verse vis uit te zoeken. ,,Oh wacht”, zegt hij plots tijdens het interview. ,,Deze moet ik even pakken.” Essakatti wordt gebeld op zijn ‘voetbaltelefoon’. Iemand wil nog ‘een paar kilo vis’ en wat salades bestellen. ,,Ja, kwart voor zeven lukt wel.”

Maar goed, Helmond is dus weer een viswinkel rijker. En volgens de nieuwbakken eigenaar lopen de zaken al direct goed. ,,Er was echt behoefte aan. Mensen lopen de deur plat. Verse vis, lekkerbekjes, hele schalen vol”, zegt de ondernemer. ,,Nu komen ze het vanuit Urk en Brussel brengen. Dat op en neer rijden, hakte er toch wel in.”

‘Drie keer in de week vis’

Zijn vader had in het verleden ook een visspeciaalzaak in de Heistraat: Mahraba. Dus toen Essakatti de mogelijkheid kreeg om een winkel te beginnen in dezelfde winkelstraat hoefde hij niet lang na te denken. ,,De pandeigenaar is een vriend van me en zocht naar een nieuwe huurder. Dit is misschien wel de mooiste straat van Brabant, dus ik zag het meteen zitten. We hebben er een nette zaak van gemaakt, met goede mensen achter de toonbank. Nee, ik kan zelf geen vis fileren. Zo handig ben ik niet in de keuken, haha. Zelf eet ik wel drie keer in de week vis.”

Essakatti, die ook wordt gevolgd voor een documentaire over zijn voetbalschool, heeft de Heistraat de voorbije jaren zien opbloeien. Hij is ook lid geworden van de ondernemersvereniging. ,,De criminaliteit is verdwenen en er wordt rustiger gereden”, zegt hij. ,,Maar tegelijkertijd is er altijd wel reuring in de straat. Daar hou ik van. Er is hier altijd iets te doen, doordat de mensen er samen iets van willen maken.”