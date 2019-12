Familie Van Hees uit Helmond lacht: duurzaam én goedkoop huis

Gerechts­hof houdt zaak van Helmondse vadermoord in hoger beroep aan voor verder onderzoek

2 december DEN BOSCH - Het gerechtshof doet geen uitspraak in de zaak van de Helmondse vadermoord. Zoon Sander kreeg twintig jaar cel voor de dood van zijn vader Bart Hillen. Dat is ook in hoger beroep geëist, maar het hof wil meer onderzoek, zo zei het maandagmiddag in een tussen-arrest.