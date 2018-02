Families uit Helmond gepakt voor handel in gestolen kleding

DEN BOSCH - De rechtbank had dinsdagochtend iets van een typisch-Helmonds verjaardagsfeest. Veel familie bijeen. Echter: ze zaten niet op de sofa maar in strafbankjes. En in plaats van gebak werd straf uitgedeeld. Voor doorverkoop van gestolen dure kleding hoorde het merendeel van de zeven verdachten 120 uur werk eisen.

Hoewel de zitting bijna drie jaar op zich liet wachten, was het onderzoek naar twee winkelinbraken destijds snel rond. De politie kreeg het vrijwel in de schoot geworpen door de eigenaresse van een modezaak. Twee dagen nadat in mei 2015 's nachts een flinke partij dure merkkleding was weggehaald, vertelde een vaste klant dat ze een exclusieve trui kreeg aangeboden voor de helft van de prijs. Ze was bij een Helmondse thuis geweest en daar stonden tassen vol. De eigenaresse pakte haar folder erbij en zie, het aanbod kwam allemaal bij haar vandaan. En ook twee andere klanten herkenden een t-shirtje van een aanbieding op Facebook.

Met een bezoek aan de tweedehandsverkoopster (33) viel een rij dominostenen om. Ja, ze zat al twee jaar in gestolen spul. Dat kocht ze van haar schoonmoeder (58). Die kreeg het aangeboden van twee mannen (24 en 27). Op telefoons was veel verkeer naar een tante (57) van de jongste. Daar lag het huis ook vol, en ook bij haar dochter (28). In de prullenbak van tante vond de politie etiketjes uit een andere modezaak, daar was twee weken eerder ingebroken.

Officier van justitie Roos Schoo had nog aanvullend bewijs: op camerabeelden kwam veelvuldig het autootje van tante in beeld dat haar neef vaak leende. Het is gezien bij de inbraken, en van daaruit kreeg de schoonmoeder haar waren geleverd.

Stuitend

De verdachten boften dat de zaak zo lang op de plank had gelegen bij justitie, ze kregen strafkorting. Stuitend vond ze het gemak waarmee de peperdure handel (een partij kostte bijna dertig mille inkoop) van hand tot hand ging. En bij de politie ging het er aanvankelijk wat lacherig aan toe tot iedereen besefte dat het serieus was. Dat de jongste inbreker flink wat geweld op zijn naam had staan en iemand ook blind sloeg, zorgde bij latere verhoren voor veel vergeetachtigheid.