Familieverleden in Nederlands-Indië; de ongemakkelijke stamboom van Peter le Cocq d’Armandville

Indië is geen thema thuis. Peter le Cocq d’Armandville mag dan gemengd bloed hebben, hij krijgt een puur Nederlandse opvoeding. Toch voelt hij zich al jong verbonden met de oosterse culturen in wat sinds 1945 Indonesië is. In zijn tijd als docent op de Vrije School Peelland besteedt de Helmonder veel aandacht aan Nederlands-Indië, via muzieklessen en verhalen over de koloniale tijd en de mythologieën in De Oost, zoals de Ramayana en de Bhagavad Gita (hindoeïsme). Want, vindt hij, die kennis gaat ook de witte kinderen aan. Nederland maakte honderden jaren de dienst uit in het uitgestrekte eilandenrijk.