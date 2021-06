Fanfare en wijkcentrum Stiphout willen dat politiek elke stap volgt bij bouwplannen en zeker dat van hun buren

Helmondse basis­school zet vol in op strijd tegen overge­wicht bij kinderen: ‘Maar als een kind een boterham met pasta eet, zeggen we niet dat het niet mag’

18 juni HELMOND - Vroeg ingrijpen is nodig om obesitas op latere leeftijd te voorkomen, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen. Basisschool Mozaïek in Helmond doet er van alles aan om de leefomgeving van kinderen gezonder te maken.