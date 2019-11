Fans van Helmond Sport kunnen home huren

Het nieuwe honk, van ongeveer honderd vierkante meter, gaat naar verluidt een ton kosten. Dat bedrag is nodig om de ruimte veilig te maken en in te richten. Ook moet er een langdurig huurcontract worden opgesteld. De gemeente Helmond heeft duidelijk gemaakt dat het zeker niet voor die inrichtings- en exploitatiekosten wil opdraaien.

Lees ook PREMIUM Fans Helmond Sport mogen hopen op supportershome Lees meer

Helmond Sport, dat eerder aangaf geen geld te hebben voor een supportershome, zal op zoek gaan naar een creatieve oplossing. De supporters zullen in de toekomst waarschijnlijk zelf de huur bijeen moeten gaan brengen.

,,Wethouder Harrie van Dijk heeft positief meegedacht om onze supporters te faciliteren", zegt voorzitter Frans Stienen van Helmond Sport. ,,Wij gaan nu met onze supportersclubs in gesprek. Begin december hopen we meer nieuws te hebben."

Samenwerken

Erik van Kilsdonk, voorzitter van de supportersvereniging Helmond Sport (SVHS), is blij dat de gemeente een optie aandraagt. Vorige maand nog leek een home erg ver weg. Helmond Sport had immers geen geld voor de huisvesting van de eigen fans. En die roerden zich na die mededeling. ,,Die helpende hand is alvast positief. Of wij ervoor openstaan om zelf de huur te gaan betalen? We zullen met alle fans moeten gaan samenwerken om dit mogelijk te maken", zegt Van Kilsdonk. ,,Maar we hebben ook nog vragen. Wie het gaat uitbaten? Wat zijn de eisen van de gemeente? Is die honderd vierkante meter inclusief toiletten en keukentje?"

Bij supporterscollectief We Are Helmond leven, ongeveer, dezelfde vragen. Ze zijn blij dat de gemeente zich inspant. ,,Maar we hebben wel onze bedenkingen over de genoemde vierkante meters", laten zij in een reactie weten. ,,Eerder hebben we aangegeven met 250 vierkante meter vooruit te kunnen, maar nu wordt slechts honderd vierkante meter genoemd. Inclusief bar en toiletten blijft er dan maar zeer beperkt ruimte over, goed voor maximaal 60 tot 70 supporters."

Te klein