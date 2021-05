Fastfoodrestaurants willen uitbreiden in Helmond, gemeente is niet blij: ‘Tijd dat we ruimte krijgen om dit een halt toe te roepen’

Bestse snellader­fa­bri­kant Heliox breidt uit in Verenigde Staten

17 mei BEST - Fabrikant van snelladers voor elektrische bussen Heliox uit Best zet een grote stap in de Verenigde Staten. Het bedrijf gaat een Amerikaans hoofdkantoor en onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling opzetten in Atlanta. Komend jaar wil het de bezetting daar uitbreiden naar meer dan 70 medewerkers.