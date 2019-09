Feestje in Brandevoort: start bouw 64 woningen Ten Brinke in de Veste

HELMOND - Met een symbolische eerstesteenlegging, speeches, confetti en bubbels is vrijdagmiddag het officiële startsein gegeven voor de bouw van 64 woningen in de Veste in Helmond-Brandevoort.

Voor Ten Brinke Zuid is het een bijzonder project omdat het het eerste ‘eigen’ Helmondse bouwplan is. De andere projecten in de stad waar de bouwer aan werkt zijn overgenomen van het failliete aannemersbedrijf Adriaans. ,,Binnen een jaar hebben we toch maar mooi 64 woningen in bouw genomen’’, aldus directeur Janko Akkers.

De verwachting is dat de 51 woningen in plan Herenveste (Blok 19) en 13 huizen in plan Herenbiezen (Blok 10) na de bouwvak van 2020 opgeleverd kunnen worden. De Veste begint daarmee aardig vol te raken, maar is dan nog niet voltooid.

Voor Brandevoort is het een bijzonder bouwplan omdat ‘het er nu eindelijk komt’, zoals wethouder Gaby van den Waardenburg het verwoordde. Tien jaar terug zou al met Blok 10 begonnen moeten zijn. De crisis gooide echter roet in het eten. Toen het plan voor Blok 10 uiteindelijk weer uit de la gehaald werd, bleken de vraag naar woningen en de bouweisen drastisch veranderd te zijn. Van den Waardenburg: ,,Alles moest opnieuw. Daarom is het bijzonder dat we hier nu eindelijk staan.’’

Een impressie van de woningen die gebouwd worden in het plan Herenveste in de Helmondse wijk Brandevoort. © Ten Brinke Zuid